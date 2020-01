Marco D’Amore, regista e attore, è intervenuto a Pallone&Ragù in onda su Radio Marte, la trasmissione condotta ogni sabato e domenica (8.00-10.00) da Peppe Iannicelli e Mary Boccia. Ha parlato del Napoli e delle possibilità di Gattuso.

D’Amore: “Gattuso somiglia a Genny Savastano”

Se Sarri era identico a don Pietro, Gattuso ha tratti ed atteggiamenti da Genny Savastano. Ha grinta, voglia di emergere ed imporsi sia nei riguardi della squadra che dell’ambiente. Le sue parole mi hanno impressionato. Gattuso ha avuto coraggio, ha preso una patata bollente che non so quanti allenatori avrebbero accettato. Spero che i calciatori abbiano rispetto della sua storia, del grande calciatore che è stato e condividano la sua voglia: mo ce ripigliamm’ tutt’ chell che è ‘o nuost” …”

Il Napoli avrebbe bisogno nello spogliatoio di un leader come Ciro Di Marzio l’ immortale – Non credo che la stagione sia finita. Tra campionato, Coppa Italia e Champions il Napoli può togliersi tante soddisfazioni. Il Napoli ha un vero leader come Ciro di Marzio: credo molto nel napoletano Insigne che potrà guidare i suoi compagni alla riscossa.

The post D’Amore: “La stagione non è finita. Il Napoli può ancora imporsi” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento