Dani Faiv ha annunciato “GTA VI” feat. Mattak e MadMan

Col nuovo singolo è pronto a tornare sulla scena

Milano, 14 gen. (askanews) – Il rapper Dani Faiv ha infatti annunciato l’arrivo del nuovo singolo “GTA VI” feat. Mattak e MadMan (Columbia Records/Sony Music Italy), fuori ovunque venerdì 17 gennaio.

Dopo “Ultimo Piano B”, che ha chiuso il cerchio aperto con il primo capitolo, Dani Faiv è pronto a tornare sulla scena con una traccia che non lascia spazio a interpretazioni. Un’unione che non lascia spazio a dubbi sulla stima reciproca tra i tre artisti e sulla potenza di questa collaborazione. Tornano così le sue barre dirette e potenti, pronte ancora una volta a dimostrare quanto l’autenticità sia fonte d’ispirazione nel suo percorso. A fianco a lui, Mattak e MadMan completano il quadro, portando ognuno il proprio talento. Tre artisti che con il loro stile unico e riconoscibile, si fondono alla perfezione sulla traccia, rendendola memorabile.

La penna prolifica di Dani Faiv non ha mai esaurito ciò che aveva da dire e questa nuova release è la conferma di un’artista sempre in evoluzione.

Melodie e flow ricercati da un lato, incastri chirurgici e rime originalissime dall’altro: Dani Faiv è una delle voci più riconoscibili e versatili del rap italiano, in costante equilibrio tra musicalità e culto della parola.