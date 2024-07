daniel-canzian-è-il-nuovo-presidente-di-jre-jeunes-restaurateurs

L’associazione internazionale dei giovani cuochi

Milano, 1 lug. (askanews) – Daniel Canzian è il nuovo presidente designato di JRE-Jeunes Restaurateurs, l’associazione internazionale dei giovani cuochi cui aderiscono oltre 400 ristoranti in 16 Paesi. “Assumere questo ruolo è per me un gradissimo onore” ha dichiarato la chef, patron del ristorante che porta il suo nome a Milano, aggiungendo che “questa associazione rappresenta l’eccellenza e l’innovazione in cucina. Insieme con i miei colleghi – ha proseguito – porterò avanti la missione di coltivare giovani talenti e promuovere pratiche gastronomiche sostenibili di alta qualità”.

Canzian succede a Daniel Lehmann, che ha fatto parte del gruppo dirigente di JRE-Jeunes Restaurateurs per oltre un decennio, ricoprendone la carica di presidente negli ultimi sei anni, un mandato che si distingue per i progressi significativi apportati. “È stato un privilegio lavorare con un gruppo di persone così talentuoso” ha detto Lehmann, dicendosi “certo che Daniel Canzian continuerà a elevare il prestigio dell’associazione e a ispirare i nostri membri, conducendoli verso nuovi livelli di innovazione ed eccellenza in cucina”.

Nato nel 1980 a Conegliano Veneto (Treviso), il neo presidente ha annunciato di voler “rafforzare le connessioni internazionali di JRE, promuovendo scambi e partnership interculturali: relazioni che forniranno ai membri nuove opportunità di crescita e ispirazione e consentiranno di individuare nuovi mercati e opportunità”. Lo chef italiano ha inoltre intenzione di promuovere pratiche sostenibili in cucina, e di ampliare i programmi di tutoraggio di JRE, fornendo agli aspiranti professionisti la guida, le risorse e le piattaforme di cui hanno bisogno per affermarsi nel mondo della gastronomia. Canzian ha anche precisato che comunicherà con i giovani cuochi anche attraverso la diffusione di contenuti multimediali sui social media. Infine, lo chef “incoraggerà i membri a esplorare nuovi metodi e concetti, sempre con concretezza e nel rispetto della tradizione”.

“Questo momento segna un nuovo entusiasmante capitolo per JRE-Jeunes Restaurateurs” ha dichiarato il Ceo, Hans van Manen, evidenziando che “la passione, la competenza e l’approccio lungimirante di Daniel sono esattamente ciò di cui la nostra associazione ha bisogno per continuare a crescere: ho piena fiducia che, sotto la sua guida, JRE raggiungerà nuovi traguardi di eccellenza”.