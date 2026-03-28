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Daniela Santanchè non esce dalla chat dei ministri, e da 48 ore nessuno scrive più niente
Politica

Daniela Santanchè non esce dalla chat dei ministri, e da 48 ore nessuno scrive più niente

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By Redazione-web

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ROMA – Silenzio, imbarazzo, qualche sospetto. È l’aspetto social della crisi del governo Meloni. Da più di 48 ore la chat dell’esecutivo, riservata a ministri e ministre, è muta. È su WhatsApp e si chiama semplicemente “Consiglio dei ministri”. Da mercoledì sera è inanimata. Il motivo se lo sono sussurrati alcuni ministri ieri, a margine del Consiglio: “Daniela è ancora nella chat…”. Obbligata al passo indietro dal ministero di villa Ada, Daniela Santanché per ora non molla la chat di governo. Un anno e mezzo fa, Gennario Sangiuliano salutò il ministero e anche la ‘cadrega’ virtuale. “Un signore”, ha ricordato qualcuno ieri nei corridoi di palazzo Chigi. Santanché, volutamente o per distrazione, è ancora nella chat, secondo quanto racconta all’agenzia Dire uno dei presenti al Cdm di ieri.

Il suo nome, assicurano, non è stato mai fatto durante la riunione del governo di ieri. A margine, però, i presenti si sono interrogati su cosa fare del gruppo WhatsApp. Imbarazzati e poco inclini a condividere informazioni con la dimissionaria. “Ma vi pare un problema questo?”, ha provato a obiettare una ministra, sbalordita. Sconfortata, un secondo dopo, dalla risposta di un collega: “Ma Daniela legge!”.Telefonini in mano, scorrevano l’elenco dei membri, aggiornando nella speranza che lei avesse tolto il disturbo. Da qui il silenzio che ha investito l’assise social, solitamente piuttosto ciarliera, con commenti, appuntamenti, domande e risposte. Restano in attesa che Santanché tolga il disturbo o che l’amministratore la rimuova. “Giorgia che fai, la cacci?”, ha domandato qualcuno.
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