Dopo la breve esperienza al Boca Juniors l’ex capitano ha le idee chiare: “Il mio è stato un percorso raro, non capita a tutti di restare 20 anni nella stessa squadra e so che da allenatore non è facile la stessa fortuna, ma mi piacerebbe, tra 5 o 10anni»

L’articolo Daniele De Rossi studia da tecnico: “Il sogno è allenare la Roma» proviene da Notiziedi.

