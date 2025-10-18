sabato, 18 Ottobre , 25

Daniele Gattano torna con Perestrojka e Pancake in tour nei teatri

Daniele Gattano torna con Perestrojka e Pancake in tour nei teatri

Video NewsDaniele Gattano torna con Perestrojka e Pancake in tour nei teatri
Uno dei volti più originali della stand-up comedy italiana

Milano, 18 ott. (askanews) – Con ironia tagliente e uno sguardo dissacrante sulla società contemporanea, Daniele mescola surreale e quotidiano, trasformando situazioni comuni in riflessioni divertenti e sorprendenti. Daniele Gattano ha iniziato la sua carriera nei pub, esibendosi di fronte a pochi spettatori, per poi conquistare il grande pubblico con partecipazioni a programmi come Colorado, Le Iene, Comedy Central e Zelig C-Lab. Fra le diverse esperienze televisive, la partecipazione a Le Iene è stata quella che ha contribuito maggiormente alla sua notorietà. Perestrojka e Pancake è un viaggio teatrale unico che ha già conquistato le principali città italiane: preparati a ridere, emozionarti e scoprire il mondo con occhi nuovi!Le date del tour25 ott Firenze Teatro Puccini22 nov Venaria Reale (TO) Teatro Concordia16 gen Forlì Sala San Luigi9 feb Milano Teatro Manzoni20 febbraio Vinovo (TO) Cinema Auditorium27 mar Modena Teatro Michelangelo

