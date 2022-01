Danneggiata la segreteria politica di Fava a Catania

PALERMO – “Vogliamo esprimere piena solidarietà al presidente della commissione Antimafia dell’Assemblea regionale siciliana, Claudio Fava, per l’atto di vandalismo subito ai danni della sua sede politica di Catania. Confidiamo nell’operato delle forze dell’ordine perché possano far presto luce su un fatto certamente inquietante, che non fermerà l’azione di lotta contro la criminalità e il malaffare, per l’affermazione della legalità, intrapresa da sempre dal presidente Fava”. Lo dice il segretario territoriale della Ugl di Catania, Giovanni Musumeci.

