danni-e-auto-carbonizzate-dopo-attacco-coloni-in-cisgiordania

Morto un palestinese, scontri tra residenti e forze israeliane

Roma, 31 lug. (askanews) – I residenti contano i danni e le auto carbonizzate nel villaggio di Silwad, in Cisgiordania, dopo un attacco da parte dei coloni israeliani. Secondo il ministero della Salute palestinese, un 40enne palestinese è morto per inalazione di fumo causato dagli incendi appiccati dai coloni nelle case e nei veicoli del villaggio. Sono scoppiati scontri tra i residenti e le forze israeliane, che secondo i residenti sono entrate nel villaggio dopo il ritiro dei coloni.Raafat Hussein Hamed, proprietario di una delle case attaccate dai coloni, racconta ad Afp: “Alle 2.15 del mattino mi sono svegliato per un rumore proveniente dalla casa. Ho guardato fuori dalla finestra e ho visto due persone. Sono uscito pensando che fossero dei rapinatori. Sono uscito dalla porta vicino all’auto, ma l’auto non era in fiamme. Sono uscito, ho fatto un giro e ho trovato un’auto in fiamme. Sono tornato indietro a prendere la pompa da giardino e ho trovato l’auto in fiamme”.”Siamo vicini alla strada (percorsa dai coloni), ci sono delle case sotto, e i coloni hanno anche dato fuoco alle auto dei residenti. Durante la ritirata, hanno bruciato due auto e un giovane è rimasto ucciso. Hanno anche dato fuoco a due veicoli appartenenti ai nostri vicini. Arrivano da un avamposto di coloni. Arrivano in auto, bruciano quello che possono, poi fuggono”.