Danni maltempo, sopralluogo Borrelli in Piemonte “Saremo tempestivi”

Sopralluogo del capo Dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli, che ha sorvolato in elicottero i luoghi del Piemonte colpiti dall’alluvione del 2-3 ottobre e incontrato i sindaci del territorio. “La Regione Piemonte ha dimostrato in una situazione in cui era gravemente colpita di riuscire con le proprie forze a reagire e intervenire – ha sottolineato Borrelli – I danni che avete quantificato sono importanti, ma sono credibili”. Prima tappa stamattina ad Omegna accompagnato dall’assessore alla Protezione civile, Infrastrutture e Trasporti Marco Gabusi, poi sorvolo in elicottero di Varallo e Romagnano Sesia, altro sopralluogo in Valle Cervo insieme al ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina,

