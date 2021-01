ROMA (ITALPRESS) – Enzo Resciniti guiderà la Federazione italiana danza sportiva nel quadriennio 2021/2024. Il nuovo presidente della Fids ha ricevuto un ampio consenso dall’assemblea riunita all’Hilton Rome Airport di Fiumicino, ottenendo 870 voti pari al 78,10% delle preferenze espresse, mentre lo sfidante Giovanni Costantino non è andato oltre al 20,74%. “Dopo 17 anni all’interno del mondo della danza sportiva si realizza il mio sogno – ha dichiarato Resciniti, che succede a Michele Barbone – Desidero ringraziare tutti per l’affetto dimostrato e soprattutto per il supporto che avete dato a me e alla mia squadra. L’ambizione è quella di riportare la danza sportiva italiana ai fasti di 10 anni fa quando la nostra Federazione era il faro per tutte le altre federazioni internazionali.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Danza Sportiva, Enzo Resciniti nuovo presidente Fids proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento