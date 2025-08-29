venerdì, 29 Agosto , 25

Venezia 2025, ovazione per Clooney: dieci minuti di applausi per ‘Jay Kelly’

(Adnkronos) - Un'ovazione di dieci minuti ha accolto...

Yemen, media: primo ministro Houthi ucciso in raid Israele a Sana’a

(Adnkronos) - Il primo ministro dei ribelli Houthi...

Vuelta, oggi la settima tappa: orario, percorso e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Tappa 7 della Vuelta di Spagna...

Europa e Conference League, oggi il sorteggio: orario, come funziona e dove vederlo in tv

(Adnkronos) - Ripartono Europa e Conference League. Oggi,...
darderi-alcaraz-oggi-agli-us-open:-orario,-precedenti-e-dove-vederla-in-tv-e-streaming
Darderi-Alcaraz oggi agli Us Open: orario, precedenti e dove vederla in tv e streaming

Darderi-Alcaraz oggi agli Us Open: orario, precedenti e dove vederla in tv e streaming

DALL'ITALIA E DAL MONDODarderi-Alcaraz oggi agli Us Open: orario, precedenti e dove vederla in tv e streaming
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Torna in campo Carlos Alcaraz agli Us Open. Oggi, venerdì 29 agosto, il numero due del ranking Atp affronta l’azzurro Luciano Darderi nel terzo turno del torneo. Ancora una sfida contro un italiano per lo spagnolo, che nel turno precedente ha eliminato Mattia Bellucci. Darderi arriva invece dalla convincente vittoria contro Spizzirri. Ecco orario, precedenti e dove vedere il match in tv e streaming

Sfida inedita tra Darderi e Alcaraz, che non si sono mai affrontati. Il match tra l’azzurro e il numero due del ranking Atp si giocherà oggi sull’Artur Ashe e sarà il primo a partire dalle 17:30. 

Darderi-Alcaraz, come tutte le partite degli Us Open 2025, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su SuperTennis, ma anche sui canali di SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app Sky Go, su NOW e SuperTenniX. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.