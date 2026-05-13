giovedì, 14 Maggio , 26

Eurovision, Sal Da Vinci: “Io ambulante di sentimenti, riporto la melodia su un palco internazionale”

(Adnkronos) - Un'esplosione di italianità, tra fuochi d'artificio...

Hantavirus, l’alert Uk e i sanitari nel B&B: così è stato trovato il turista inglese a Milano

(Adnkronos) - E' martedì 12 maggio, l'allerta su...

Nuova ondata di maltempo sull’Italia, oggi allerta gialla in 7 regioni

(Adnkronos) - Piogge, temporali, ma anche venti di...

Iran, i raid segreti degli Emirati: come il Golfo rischia di essere trascinato in guerra

(Adnkronos) - Gli Emirati Arabi Uniti avrebbero lanciato...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDODarderi-Jodar, match interrotto agli Internazionali per... la festa Coppa Italia dell'Inter: cos'è...
darderi-jodar,-match-interrotto-agli-internazionali-per…-la-festa-coppa-italia-dell’inter:-cos’e-successo
Darderi-Jodar, match interrotto agli Internazionali per… la festa Coppa Italia dell’Inter: cos’è successo
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Darderi-Jodar, match interrotto agli Internazionali per… la festa Coppa Italia dell’Inter: cos’è successo

Redazione-web
By Redazione-web

-

5
0

(Adnkronos) – Momenti surreali agli Internazionali di Roma, durante il match dei quarti di finale tra Luciano Darderi e Rafa Jodar. Verso la fine del primo set, sul punteggio di 6-5 per lo spagnolo, la partita è stata interrotta per un doppio motivo. Sul Centrale non funziona l’arbitraggio elettronico e c’è scarsa visibilità in campo, a causa del fumo arrivato dallo stadio Olimpico, per i festeggiamenti Coppa Italia dell’Inter. Darderi è stato netto con il direttore di gara: “Io così non vedo niente” ha detto l’azzurro, con riferimento all’impossibilità di continuare con certe condizioni.  

Il match è ripreso dopo circa 18 minuti, in seguito a un lungo warm-up dei due giocatori, d’accordo per continuare la sfida.  

Previous article
Eurovision, Sal Da Vinci: “Io ambulante di sentimenti, riporto la melodia su un palco internazionale”

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Eurovision, Sal Da Vinci: “Io ambulante di sentimenti, riporto la melodia su un palco internazionale”

(Adnkronos) - Un'esplosione di italianità, tra fuochi d'artificio e un abito da sposa con il tricolore che squarcia la scena. La prima semifinale dell'Eurovision...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Hantavirus, l’alert Uk e i sanitari nel B&B: così è stato trovato il turista inglese a Milano

(Adnkronos) - E' martedì 12 maggio, l'allerta su un possibile caso di hantavirus scatta "alle 14.14, ora italiana", con un messaggio inviato dall'autorità competente...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Nuova ondata di maltempo sull’Italia, oggi allerta gialla in 7 regioni

(Adnkronos) - Piogge, temporali, ma anche venti di burrasca e grandine. Ancora un'ondata di maltempo a colpire l'Italia oggi, giovedì 14 maggio, e a...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Iran, i raid segreti degli Emirati: come il Golfo rischia di essere trascinato in guerra

(Adnkronos) - Gli Emirati Arabi Uniti avrebbero lanciato attacchi segreti di vasta portata contro l'Iran durante il conflitto con Stati Uniti e Israele e...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.