Dardust esce col nuovo brano Pavane Floue, un’ode alla decadenza

Il producer e compositore sarà in tour in Italia e in Europa

Milano, 24 gen. (askanews) – Pianista, produttore e compositore tra i più influenti e premiati Dardust ha pubblicato l’8 novembre il suo ultimo lavoro discografico, fuori per Artist First e Sony Masterworks, Urban Impressionism, un album al pianoforte in cui esplora nuove combinazioni di suoni e contrasti abbattendo il confine tra le arti e unendo musica, pittura impressionista e architettura brutalista.

Il 24 gennaio esce il nuovo brano Pavane Floue, un’ode alla decadenza e al ricordo di ciò che è finito, o che poteva essere, e che vive nei ricordi. Un inno all’imperfezione in cui la “sfocatura” (floue) non è solo visiva ma emotiva; il brano suona come una danza immaginaria sull’asfalto, che potrebbe essere quello di una periferia dimenticata, o sul pavimento di una sala da ballo ormai vuota.

Con il suo quinto album in studio Dardust ha sfidato ancora una volta le convenzioni della musica neoclassica/contemporanea, partendo da nuove fonti d’ispirazione ha armonizzato i contrasti e tradotto in musica le geometrie architettoniche delle periferie urbane e le pennellate dell’impressionismo pittorico.

Il video del brano Pavane Floue, come gli altri già pubblicati, è stato girato a Parigi in luoghi brutalisti, da Les Arènes de Picasso a Viaduc de Montigny, tutti ambienti che traducono in immagini il contrasto e al tempo stesso la fusione tra la geometria dei luoghi e la musica.

Urban Impressionism sarà in tour con due speciali eventi live in location non convenzionali che rispecchiano le atmosfere architettoniche e l’animo dell’album: il 12 marzo Pirelli HangarBicocca a Milano, nell’installazione permanente “I Sette Palazzi Celesti”, con le torri in cemento armato e piombo del pittore e scultore dell’artista Anselm Kiefer, e il 14 marzo presso La Nuvola di Roma, l’iconica opera di proprietà di EUR SpA, progettata da Massimiliano Fuksas. Dal 18 marzo il tour attraverserà i palchi di 10 città europee, partendo da Barcellona e proseguendo poi a Madrid, Lisbona, Parigi, Bruxelles, Amburgo, Berlino, Praga, Utrecht, Londra. Il tour è prodotto da Metatron, Vivo concerti, ITB International Talent Booking. I biglietti sono disponibili al seguente link: https://linktr.ee/urbanimpressionism