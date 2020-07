Daria Biancardi canta “Listen” e “Gloria” a All together now – La Supersfida | Video Mediaset

Daria Biancardi strega tutti cantando “Listen” e “Gloria“. La vincitrice di All together now – La Supersfida, lo speciale del programma di Canale 5, in onda ieri sera, martedì 14 luglio 2020, ma registrato prima del Covid, ha emozionato i giudici del Muro ed il pubblico a casa reinterpretando a modo suo le due canzoni famose, rispettivamente di Beyoncé e Umberto Tozzi. Già in passato concorrente di The Voice 2014 Italia, a All Together Now ha cantato “Listen” nella sfida finale contro Veronica Liberati e “Gloria” durante lo scontro tv con Arianna Cleri. Ecco i video da Mediaset Play con le due esibizioni tratte dalla puntata.

