D’Ascenzo (Inail): “Prevenzione e riabilitazione i due ambiti di applicazione in Inail dell’Ai”
DALL'ITALIA E DAL MONDO

D’Ascenzo (Inail): “Prevenzione e riabilitazione i due ambiti di applicazione in Inail dell’Ai”

(Adnkronos) – “Dividiamo in due grandi gruppi le nostre applicazioni di Intelligenza artificiale. Quelle che riguardano la salute e sicurezza del luogo di lavoro, ovvero tutto ciò che serve per la prevenzione e tutto ciò che viene prima che avvenga un infortunio. Su questo naturalmente noi ci concentriamo in maniera particolare, perché è evidente che cerchiamo di evitare che accadano gli incidenti. E poi ci sono le applicazioni dell’Intelligenza artificiale in ambito protesico e riabilitativo, quindi purtroppo quando l’incidente avviene; tutto ciò che noi possiamo fare per far sì che possano essere restituite delle condizioni accettabili di vita ai nostri assistiti”. A dirlo Fabrizio D’Ascenzo, presidente Inail, intervenendo all’evento ‘Ia e lavoro: governare la trasformazione, moltiplicare le opportunità strategie, fiducia, regole, competenze’, promosso dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali. 

 

