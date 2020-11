Dash and Lily su Netflix: trama e cast della serie Tv

Basata sulla saga di romanzi young-adult di David Levithan e Rachel Cohn, Dash and Lily è la storia di due giovani – lui cinico, lei ottimista – che iniziano uno scambio di messaggi nella New York in pieno periodo natalizio, creando un rapporto di penna davvero unico. La prima stagione è composta da otto episodi ed è disponibile sulla piattaforma Netflix dal 10 novembre.

Dash and Lily: la trama della serie Netflix

È Natale a New York, il periodo dell’anno che Lily, una giovane ottimista e romantica, ama di più al mondo. Per gioco, lascia un diario rosso tra gli scaffali di una libreria: tra le sue pagine sono raccolte piccole sfide che attendono solo il ragazzo giusto, qualcuno che passi di lì e le accetti. Dash, un ragazzo solo e per nulla amante delle feste natalizie, entra in biblioteca e trova il diario rosso. Ne segue uno scambio di messaggi sugli argomenti più svariati: sfide, sogni e desideri per il futuro. Il gioco si trasforma in amicizia, destinato a trasformarsi in qualcosa di più, mentre i due continuano a passarsi segretamente il diario in giro per New York. Cosa accade quando il gioco si ferma? Riuscirà la loro relazione a distanza a rimanere così autentica anche quando si incontreranno di persona? La vera sfida sarà proprio cercare di capirlo.

Dash and Lily su Netflix: il cast e i personaggi

Nel cast principale della serie Tv, Austin Abrams nei panni di Dash, un ragazzo cinico e solitario; Midori Francis interpreta Lily, una ragazza solare piena di grande intraprendenza; Dante Brown è Boomer, migliore amico di Dash, un giovane ottimista ed estroverso; Troy Iwata nella parte di Langston, fratello maggiore di Lily.

Il cast è anche composto da Keana Marie nel ruolo di Sofia, ex fidanzata di Dash; James Saito è Arthur, nonno di Lily; Jodi Long interpreta Mrs. Basil E., prozia di Lily ed ex attrice; Glenn McCuen è Edgar Thibaud; Michael Park è Gordon; Gideon Emery è Adam; Jennifer Ikeda è Grace; Diego Guevara è Benny; Agneeta Thacker è Priya; Leah Kreitz interpreta Aryn; e Ianne Fields Stewart nella parte di Roberta.

