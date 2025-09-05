venerdì, 5 Settembre , 25

Data center, Mazzoncini (A2A): “Milano alla guida della transizione green”

Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – “Dopo l’espansione dei data center in città europee come Dublino, Londra, Parigi, Amsterdam e Francoforte, è ora il turno delle metropoli italiane, con Milano in prima linea”. Così il Ceo di A2A Renato Mazzoncini all’Adnkronos dopo la presentazione a Cernobbio della ricerca a cura di Teha Group, in collaborazione con la società multiservizi quotata alla Borsa di Milano.  

Per il manager, la Lombardia è destinata a diventare un hub strategico per l’economia digitale, grazie a un ecosistema in rapida crescita: “L’Italia ospita 168 data center ed è tredicesima a livello mondiale con un potenziale importante. Il settore dei data center in Italia genera un valore economico stimato in 60 miliardi di euro, con proiezioni che indicano un possibile incremento fino a 200 miliardi nei prossimi anni. Queste infrastrutture, oltre a contribuire alla crescita del Pil, oggi sono al 2,8% ma possono arrivare fino all’8%, offrono opportunità occupazionali significative, con la previsione di creare fino a 150.000 posti di lavoro” ha sottolineato Mazzoncini. Il quale ha però anche ricordato l’impatto energetico dei data center, che richiedono ingenti quantità di energia, e sollevano interrogativi sulla sostenibilità ambientale.  

“La proposta -è il commento del manager- è trasformare questa sfida in un’opportunità, integrando i data center nel sistema energetico nazionale attraverso il recupero del calore generato dai processi di elaborazione dei server. In questo senso, la Lombardia, con la sua rete di teleriscaldamento estesa e le aree industriali dismesse dotate di infrastrutture elettriche ad alta tensione, offre un terreno fertile per la rigenerazione urbana attraverso l’insediamento di data center sostenibili”. 

