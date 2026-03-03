dati,-algoritmi-e-decisioni:-quando-senza-scale-l’intelligenza-diventa-cieca

A cura di Carlo Maria MedagliaBOLOGNA – Mai come oggi le decisioni collettive sono state mediate dai dati. Indicatori, metriche, modelli predittivi e sistemi algoritmici orientano scelte che riguardano l’economia, la sanità, il welfare, la sicurezza, l’istruzione. La promessa è chiara e potente: ridurre l’arbitrarietà, aumentare l’efficienza, rendere le decisioni più razionali e oggettive. In questa narrazione, l’intelligenza artificiale rappresenta il punto di arrivo di un percorso che sostituisce l’intuizione umana con il calcolo.

Eppure, proprio mentre cresce la capacità di analisi, emergono nuove forme di opacità. Decisioni formalmente oggettive producono effetti inattesi, talvolta iniqui. Sistemi progettati per supportare il giudizio finiscono per sostituirlo. L’intelligenza aumenta, ma la comprensione non sempre la segue. È in questo scarto che si manifesta il ruolo decisivo delle discipline SCALE.

Il primo punto da chiarire è che i dati non parlano da soli. Non sono fotografie neutrali della realtà, ma il risultato di processi di selezione, classificazione e interpretazione. Ogni dataset incorpora scelte implicite: cosa misurare, cosa escludere, come definire le categorie, quali variabili rendere visibili. Queste scelte non sono mai puramente tecniche. Riflettono visioni del mondo, priorità istituzionali, vincoli organizzativi.

Le discipline SCALE aiutano a interrogare queste premesse invisibili. La sociologia mostra come i dati riflettano strutture sociali preesistenti e possano riprodurre disuguaglianze storiche. L’economia evidenzia come gli incentivi influenzino sia la produzione sia l’uso delle informazioni. Il diritto pone domande fondamentali su responsabilità, trasparenza e diritti dei soggetti coinvolti. Le scienze della comunicazione analizzano come i risultati vengano interpretati, raccontati e utilizzati nello spazio pubblico.

Quando queste dimensioni vengono ignorate, l’algoritmo rischia di assumere il ruolo di autorità incontestabile. Se “lo dice il sistema”, allora deve essere giusto. In questo passaggio, il giudizio umano non viene supportato, ma delegato. La decisione appare più oggettiva, ma diventa anche meno discutibile. L’intelligenza, pur sofisticata, diventa cieca rispetto alle conseguenze sociali delle proprie raccomandazioni.

Un esempio ricorrente riguarda l’uso di modelli predittivi in ambiti sensibili come il credito, il welfare o la giustizia. Sistemi costruiti per stimare il rischio o l’affidabilità apprendono da dati che riflettono storie di esclusione e disuguaglianza. Dal punto di vista tecnico, il modello può essere accurato. Dal punto di vista sociale, può produrre effetti profondamente problematici. Accuratezza non coincide con giustizia, e confondere le due cose è uno degli errori più insidiosi della decisione data-driven.

Senza SCALE, questa distinzione tende a scomparire. Ciò che è misurabile prende il posto di ciò che è valutabile. Tutto ciò che non è facilmente quantificabile – esperienze, contesti, relazioni, significati – viene progressivamente marginalizzato. L’intelligenza diventa potente, ma parziale. Vede molto in profondità, ma su un campo sempre più ristretto.

Il rischio non è solo etico, ma epistemologico. Quando i dati diventano l’unica fonte legittima di conoscenza, la realtà viene ridotta a ciò che può essere misurato. Ma le decisioni più importanti non riguardano solo ciò che è misurabile, bensì ciò che è rilevante. Stabilire cosa conta davvero è un atto interpretativo, non un’operazione di calcolo.

In questo senso, SCALE non si oppone all’uso dei dati, ma ne ridefinisce il ruolo. I dati non devono sostituire il giudizio, ma alimentarlo. Gli algoritmi non devono chiudere le decisioni, ma aprire domande. Senza questa integrazione, l’automazione rischia di produrre sistemi efficienti ma incapaci di comprendere il mondo che pretendono di governare.

Il nodo centrale non è la presenza degli algoritmi nei processi decisionali, ma il modo in cui essi vengono integrati nelle strutture di potere e di responsabilità. Quando l’algoritmo viene percepito come una fonte neutrale di verità, la decisione tende a spostarsi silenziosamente dall’essere umano al sistema tecnico. In questo passaggio, la responsabilità non scompare, ma diventa più difficile da individuare e da contestare.

Le discipline SCALE intervengono esattamente in questo punto critico. Il diritto, in particolare, svolge una funzione essenziale nel riportare la decisione all’interno di una cornice di imputabilità. Chi risponde di una scelta suggerita da un algoritmo? Su quali basi può essere contestata? Quali diritti hanno i soggetti coinvolti? Senza risposte chiare a queste domande, l’automazione rischia di produrre decisioni efficienti ma giuridicamente fragili e socialmente illegittime.

Anche l’economia, letta in chiave SCALE, aiuta a smascherare un altro equivoco diffuso: l’idea che l’ottimizzazione algoritmica coincida automaticamente con il benessere collettivo. Ogni modello incorpora una funzione obiettivo. Ma scegliere cosa ottimizzare è una decisione politica, non tecnica. Massimizzare l’efficienza può significare comprimere diritti, ridurre tutele, spostare costi su soggetti meno visibili. SCALE rende esplicita questa dimensione, riportando la discussione sul piano delle scelte e non solo dei risultati.

Le scienze sociali mostrano inoltre come le persone interagiscono concretamente con i sistemi algoritmici. In molti contesti, l’algoritmo viene seguito in modo acritico, anche quando contrasta con l’esperienza diretta. In altri casi, viene aggirato o utilizzato strategicamente per legittimare decisioni già prese. Senza una comprensione di questi comportamenti, l’introduzione di strumenti data-driven può produrre effetti opposti a quelli desiderati, aumentando l’arbitrarietà invece di ridurla.

Un ruolo decisivo è svolto dalla comunicazione. La trasparenza algoritmica non è solo una questione tecnica, ma una questione narrativa. Spiegare come funziona un modello, quali dati utilizza, quali sono i suoi limiti non serve soltanto a informare, ma a costruire fiducia. Senza una comunicazione adeguata, l’algoritmo viene percepito o come una scatola nera incontrollabile o come un oracolo infallibile. Entrambe le rappresentazioni sono distorsive e pericolose.

Integrare SCALE nei sistemi decisionali significa quindi ridefinire il concetto stesso di decisione di qualità. Una buona decisione non è solo quella che ottimizza un indicatore, ma quella che può essere spiegata, giustificata, discussa e, se necessario, corretta. È una decisione che rimane umana anche quando è supportata da macchine. L’intelligenza artificiale non elimina il giudizio, lo sposta su un livello più alto: dalla scelta operativa alla valutazione delle premesse e delle conseguenze.

In questo senso, il giudizio umano non viene reso superfluo dall’automazione, ma diventa più complesso e più responsabile. Non consiste nel ripetere ciò che il modello suggerisce, ma nel decidere quando fidarsi e quando no. Nel riconoscere i limiti del dato. Nel comprendere il contesto in cui una raccomandazione viene applicata. SCALE fornisce gli strumenti concettuali per svolgere questo compito.

Senza SCALE, l’intelligenza artificiale rischia di essere estremamente efficiente nel rispondere alle domande sbagliate. Con SCALE, i dati e gli algoritmi possono diventare strumenti potenti di comprensione e di governo della complessità. La differenza non è tecnologica, ma culturale e istituzionale.

In un mondo sempre più guidato da sistemi automatici, la vera sfida non è costruire macchine più intelligenti, ma mantenere intelligenti le decisioni. E questo richiede, inevitabilmente, uno sguardo che vada oltre il dato, oltre il modello, oltre l’algoritmo. Richiede SCALE come infrastruttura del giudizio.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it