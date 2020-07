“Davanti alla disciplinare chiarirò tutto”, assicura Palamara

AGI – “Il prossimo 21 luglio su questi fatti ci sarà un procedimento disciplinare e in quella sede sono certo di chiarire tutte le situazioni che mi riguardano compresi i giudizi fatti sui miei colleghi”. Lo ha detto l’ex presidente dell’Anm Luca Palamara, pm di Roma sospeso da quasi un anno dalle funzioni e dallo stipendio, intervistato da Paolo Liguori nell’approfondimento di Tgcom24 ‘Fatti e misfatti’. Poi ha aggiunto: “Sono sicuro di poter chiarire tutto quello che è avvenuto in quei mesi. Ma già posso anticipare che in alcune espressioni che ho espresso non mi riconosco”.

