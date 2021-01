D’Aversa: “Il Napoli tira più di tutte in Serie A, noi bravi a limitarli. Mercato? Non sempre le società ascoltano gli allenatori…”

Il Napoli ha affrontato questa sera il Parma di Roberto D’Aversa, nella gara valida per la giornata numero 20 di questa Serie A 2020/21. Nel primo tempo Gattuso ha schierato un offensivo 4-3-3 che però è sembrato un po’ piatto, nonostante fosse stato richiesto a gran voce dalla piazza e da certa parte di addetti ai lavori. Interessanti alcune trame offensive verticali specie sul lato di Elmas, che poi hanno portato al bel goal che ha chiuso il primo tempo sull’1-0. Impetuosa la discesa del macedone che poi ha battuto di sinistro il napoletano Luigi Sepe. Il Parma poca cosa nei primi 45′, con un solo contropiede pericoloso ma poche uscite pulite, e la ricerca della verticalità più volte velleitaria. Nel secondo tempo i ducali hanno provato a reagire allo svantaggio, e il Napoli ha cercato di compattarsi sotto palla per poi ripartire in contropiede. Poche però sono state le occasioni da ambo i lati, finché Gattuso, con un cambio molto inusuale, ha inserito Maksimovic come terzo difensore accanto a Koulibaly e Manolas. Vedendo la sua squadra in difficoltà nelle marcature in area e volendo alzare i terzini, Gattuso ha così dato più respiro alla compattezza del Napoli, che è riuscito pian piano a riprendere fiato (e dunque, campo) ed ha raddoppiato con il solito Matteo Politano. Si tratta del quinto goal in questo campionato di Serie A. Il Napoli apre il girone di ritorno come aveva fatto con quello di andata: è 2-0 al Parma. Al termine della gara è intervenuto Roberto D’Aversa a Sky Sport.

RESTA SEMPRE AGGIORNATO SUL CALCIO NAPOLI CLICCANDO QUI

D’Aversa: “Noi bravi a limitare il Napoli!”

Sulla sconfitta odierna

Tutto sommato abbiamo fatto una buona partita. Abbiamo messo il Napoli in grande difficoltà. Si tratta comunque della compagine che tira maggiormente verso la porta avversaria. Li abbiamo limitati sotto questo aspetto. Però va detto che non siamo soddisfatti: in questo sport non è possibile esserlo dopo una sconfitta.

Sul mercato

Ci sono due ragioni per cui sono stato spinto a tornare. La prima è il lato emotivo, la seconda è sicuramente un aspetto legato al mercato: ho chiesto delle garanzie su questo aspetto. Si era parlato di acquistare giocatori già fatti e finiti, già pronti. Anche perché il penultimo posto non è casuale: siamo in un campionato difficile e servono giocatori all’altezza, ne avevamo parlato con la società. cui si era parlato con la società.

Su Zirkzee

L’ufficialità me la state comunicando voi, a me ancora non è stato comunicato nulla. Aspettiamo di vederlo per giudicarlo. La società sa cosa voglio, servono giocatori pronti. Il presente dice che siamo penultimi in classifica e ognuno ragiona a modo suo.

Su Scamacca?

Si tratta di un buon giocatore, si parla tanto di lui. Conosce bene questo campionato, ma io non vedo l’ora che il mercato volga al termine. Io per il mercato avevo dato delle direttive, ma non sempre gli allenatori vengono presi in considerazione…

SEGUICI ANCHE SU TWITTER CLICCANDO SU QUESTO LINK

The post D’Aversa: “Il Napoli tira più di tutte in Serie A, noi bravi a limitarli. Mercato? Non sempre le società ascoltano gli allenatori…” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento