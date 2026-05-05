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David, Bianca Balti: essere qua è un grandissimo dono
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David, Bianca Balti: essere qua è un grandissimo dono

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“Ero lontana, avrò un’altra occasione per stringere mano a Mattarella”

Roma, 5 mag. (askanews) – “È stato tutto bellissimo, non è il mio mestiere quello del cinema, per cui essere qua per me è come un grandissimo dono e veramente una grande emozione, sia stare al cospetto del Presidente della Repubblica che a tutti questi grandi del cinema”. Così Bianca Balti, presentatrice della serata dei David di Donatello insieme con Flavio Insinna, uscendo dal Quirinale dopo il consueto incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ogni anno riceve i candidati dei David di Donatello. La cerimonia di premiazione della 71esima edizione si tiene il 6 maggio, trasmessa in diretta, in prima serata su Rai 1, dagli studi di Cinecittà.”Ero lontana, mannaggia – ha detto poi sorridendo commentando il discorso del presidente della Repubblica – Avrò un’altra occasione per dare una stretta di mano col presidente.

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