david-di-donatello,-arisa-ospite-musicale-della-cerimonia-di-premiazione

(Adnkronos) –

Arisa sarà alla cerimonia di premiazione dei David di Donatello. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, la cantante di ‘Magica Favola’ salirà sul palco come ospite musicale. E non sarà l’unica: arriveranno anche Annalisa, come annunciato dall’Adnkronos nei giorni scorsi, e Tommaso Paradiso pronti ad animare la serata degli ‘Oscar italiani’, quest’anno condotti da Flavio Insinna, Bianca Balti e Nino Frassica.

I premi saranno assegnati il 6 maggio negli Studi di Cinecittà a Roma, in diretta in prima serata su Rai1.