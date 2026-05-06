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David, Geghi: “Ho saputo della candidatura che ero a casa in pigiama”
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David, Geghi: “Ho saputo della candidatura che ero a casa in pigiama”

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Candidato per film “40 Secondi”, impegno civile prima che artistico

Roma, 6 mag. (askanews) – “È sempre una bellissima miscela tra la fortuna e un po’ quello che amo fare. Cerco sempre di fare dei film importanti, 40 secondi lo è, quando mi è stato proposto, la scelta di Vincenzo Alfieri di avermi nel film, io ho sentito da subito un impegno civile prima che artistico”: così l’attore Francesco Gheghi sul red carpet prima della cerimonia dei David di Donatello 2026, dove è candidato come Miglior attore protagonista per il suo ruolo nel film “40 secondi” di Vincenzo Alfieri.Quando ho saputo della candidatura “ero in pigiama a casa, è apparso il nome, mi ha fatto molto, molto piacere, non ci si abitua mai. Sono felice di essere qui in mezzo a mille artisti che adoro, in mezzo al cinema italiano, sono contento di essere qui in rappresentanza di ’40 secondi’ e di me!”, ha aggiunto.

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