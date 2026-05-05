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David, Insinna: non sono pronto a condurre, confido in Bianca (Balti)
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David, Insinna: non sono pronto a condurre, confido in Bianca (Balti)

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Scherza arrivando al Quirinale, mercoledì cerimonia su Rai 1

Roma, 5 mag. (askanews) – “Non sono pronto” alla conduzione della cerimonia dei David di Donatello, “confido in Bianca (Balti)”: ironizza così Flavio Insinna, co-conduttore assieme a Bianca Balti della cerimonia di premiazione della 71esima edizione dei Premi David di Donatello, in diretta su Rai 1 mercoledì 6 maggio dagli Studi di Cinecittà, arrivando al Quirinale per il consueto incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ogni anno riceve i candidati al premio. “Per me è una festa!”, ha aggiunto Insinna.

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