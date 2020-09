Davide e Beatrice complici a Uomini e Donne, ma Selene… | Video Witty Tv

Davide, il tronista di Uomini e Donne si è scambiato 133 messaggi con Beatrice. La corteggiatrice è molto interessata al tronista, anche se tra i due l’esterna non è andata benissimo. “Non so fingere e mi spiace che pensi che io stia fingendo, non sto facendo alcun teatrino. Non mi rincorrere io vado via” – dice Beatrice delusa dalle parole di Davide. Allora Beatrice scoppia a piangere, ma Selene prende la parola.

Selene dopo l’esterna con Davide attacca la “nemica” Beatrice: “nei camerini si sentiva la tua voce, hai sparlato di chiunque dalla a alla z. Qui non c’è bisogno di fare moralismo, nel bene o nel male se devo dire una cosa la dico“.

Ecco il video Witty Tv con il confronto tra Davide, Beatrice e Selene.

