Davide e l’avvenenza di Roberta: ballo sensuale a Uomini e Donne | Video Witty Tv

Davide e Roberta si lasciano andare in un ballo sensuale ad Uomini e Donne. La puntata di martedì 6 ottobre 2020 del dating show condotto da Maria De Filippi ha visto tornare in auge il momento della sfilata che ha coinvolto tutte le dame del parterre del Trono Over. A cominciare da Gemma in versione Olivia Newton John fino a Roberta, la cui passerella ha colpito particolarmente il tronista Gianluca. “Vienimi a corteggiare” – dice Gianluca che parlando di voti precisa – “non basterebbero due paletta”. Il bel tronista è colpito dall’avvenenza della burrosa dama del Trono Over al punto che sul finale i due, con tanto di mascherina, si lasciano andare ad un ballo sensuale. Peccato che il tronsita è sembrato un “pezzo di legno” come sottolineato anche dalla padrona di casa!

Ecco il video Witty Tv con il momento del ballo tra il tronista Davide e Roberta Di Padua a Uomini e Donne.

