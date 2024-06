davide-oldani-e-iginio-massari-per-la-cena-dei-mille-di-parma

Si terrà martedì 10 settembre, parte ricavato per Emporio Solidale

Roma, 20 giu. (askanews) – Saranno Davide Oldani e Iginio Massari i guest chef della quinta edizione della Cena dei Mille di Parma, prevista per martedì 10 settembre nel centro della città ducale e organizzata da Fondazione Parma UNESCO Creative City of Gastronomy, in collaborazione con il Comune di Parma, la regia di Parma Alimentare e il contributo dell’associazione “Parma, io ci sto!”.

Durante la serata, oltre al contributo artistico del Teatro Regio – Verdi OFF, saranno presenti tutte e 6 le filiere della Parma Food Valley, a rappresentare il territorio per eccellenza dell’agroalimentare con un valore di 8,2 miliardi di euro di cui 2,7 derivanti solo dall’export.

Il format è quello ormai consolidato: la tavolata di circa 400 metri si snoderà tra Piazza Garibaldi e Strada della Repubblica, con 1.000 ospiti che potranno degustare le eccellenze del territorio. Davide Oldani, che con il ristorante D’O a Cornaredo (Milano) vanta due stelle Michelin e la stella Verde Michelin per la sostenibilità si occuperà del primo con un piatto creato esclusivamente per la Cena dei Mille, ovvero “Sfoglia di pasta, ragù vegetale, pomodoro, anguria e vino passito”.

Ad affiancarlo come ospite d’eccezione Iginio Massari, a firmare il gran trionfo di pasticceria con cui si concluderà la serata.

I biglietti saranno in vendita su Vivaticket a partire dalle 10 di mercoledì 10 luglio. Una data da segnare considerando che l’anno scorso tutti i posti disponibili sono andati ‘bruciati’ in nemmeno 4 ore dall’apertura dei botteghini. Il costo è di 130 euro a persona oltre ai diritti di prevendita, con una parte del ricavato che sarà destinato all’Emporio Solidale di Parma, realtà che sostiene circa 1.600 nuclei famigliari per oltre 4.000 persone, a cui lo scorso anno sono stati devoluti 20.000 euro.