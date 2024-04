davos,-sullivan-sugli-houthi:-gli-usa-puntano-alla-de-escalation

Il Consigliere alla sicurezza interviene al World Economic Forum

Davos, 16 gen. (askanews) – Gli Stati Uniti puntano alla “de-escalation”, nonostante i recenti attacchi statunitensi nello Yemen in risposta a quelli degli Houthi nel Mar Rosso. Lo ha dichiarato il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, parlando al World Economic Forum di Davos. “Non stiamo cercando un conflitto regionale, tutt’altro”, ha detto Sullivan.”Continuiamo a riservarci il diritto di intraprendere ulteriori azioni, ma questo deve essere uno sforzo di tutti” ha aggiunto.Per il consigliere alla sicurezza è impensabile che “un gruppo come gli Houthi possa sostanzialmente dirottare il mondo come stanno facendo”, soprattutto per il commercio globale.