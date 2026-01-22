giovedì, 22 Gennaio , 26

Groenlandia, nuovo stop a Trump: “Scegliamo Danimarca, Ue e Nato”

(Adnkronos) - Se la Groenlandia deve scegliere tra...

Sanità, Marino (Unindustria): “Aderiamo a conferenza stampa Uap del 28 gennaio”

(Adnkronos) - La Sezione Sanità di Unindustria aderisce...

Trump e il nuovo livido sulla mano, tutte le ipotesi secondo Bassetti

(Adnkronos) - "E' evidente che è un punto...

Trump sempre più ricco, la maggior parte degli americani in difficoltà: i conti non tornano

(Adnkronos) - Donald Trump diventa sempre più ricco,...
davos,-zelensky:-ue-non-ha-agito-contro-putin-e-conferma-trilaterale
Davos, Zelensky: Ue non ha agito contro Putin e conferma trilaterale

Davos, Zelensky: Ue non ha agito contro Putin e conferma trilaterale

Video NewsDavos, Zelensky: Ue non ha agito contro Putin e conferma trilaterale
Redazione-web
Di Redazione-web

Incontro in Emirati Arabi con Russia e Usa

Davos, 22 gen. (askanews) – In un discorso critico al Forum economico mondiale di Davos, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha attaccato i suoi alleati europei, che secondo lui “amano discutere del futuro ma evitano di agire oggi”.”Il petrolio russo viene trasportato proprio lungo le coste europee. Quel petrolio finanzia la guerra contro l’Ucraina, quel petrolio contribuisce a destabilizzare l’Europa”, ha aggiunto.Zelensky ha anche confermato la partecipazione a un trilaterale con Usa e Russia negli Emirati Arabi Uniti.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.