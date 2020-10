Dayane Mello accusa Stefania Orlando al Grande Fratello Vip 2020: “Io un’amica come te non la vorrei mai avere” | Video Mediaset

Dayane Mello accusa Stefania Orlando di non aver difeso Matilde Brandi nella discussione con Maria Teresa e di non essersi dimostrata una vera amica. La modella Brasiliana paladina delle donne – lei dice – si scaglia contro la conduttrice dicendo che doveva comportarsi in modo differente. E alla fine le dice in faccia: “Io un’amica come te non la vorrei mai!” Di rimando, la Orlando replica: “beh, nemmeno io vorrei avere te come amica”. Ecco il Video Mediaset.

