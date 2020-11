Dayane Mello contro Elisabetta Gregoraci e contro tutti al Grande Fratello Vip | Video Mediaset

Dayane Mello, questa settimana, o meglio dopo la puntata di venerdì scorso non ha digerito la nomination, finendo per litigare con tutti. In modo particolare con Tommaso Zorzi ed Elisabetta Gregoraci, a cui ne ha dette di tutti i colori. Tra le due VIP negli ultimi tempi qualcosa si è rotto, rivediamo i momenti delle loro liti e le loro reazioni

Dayane Mello dopo la lite avuta con Elisabetta Gregoraci, si lascia scappare delle brutte affermazioni nei suoi confronti. In breve la Mello accusa la Gregoraci di essere solo la moglie di Briatore e che non ha mai fatto nulla nella vita. Ma non si è limitata a questo: ha cercato di coinvolgere Rosalinda nella diatriba contro la showgirl calabrese. Ecco il Video Mediaset

