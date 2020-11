Dayane Mello contro Francesco Oppini al Grande Fratello Vip 2020 | Video Mediaset

Se in un primo momento era scoppiata una simpatia immediata, sfociata quasi in un feeling amoroso, tra la modella brasiliana, Dayane Mello e il cronista Francesco Oppini, pare che ora gli equilibri siano cambiati e che i due siano ai ferri corti. Il motivo? La strategia di Francesco nel gioco: secondo Dayane si avvicina ai più forti per non essere eliminato.

Ricordiamo infatti che il giovane è al televoto stasera, con Maria Teresa Ruta e Massimiliano Morra. L’acceso scontro tra i due, che non si risparmiano offese reciproche. Ecco Il Video Mediaset.

continua a leggere sul sito di riferimento