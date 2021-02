Dayane Mello dice addio al fratello Lucas con i gieffini lanciando in cielo una lanterna | Video Mediaset

Oggi è stato un giorno triste per la modella brasiliana Dayane Mello colpita da un grave lutto: ha perso in un incidente stradale il più piccolo dei fratelli, Lucas Mello. La donna, appresa la notizia ha preferito rientrare nella Casa del GF Vip per non sentirsi troppo sola. In Brasile non può andarci per via del covid, così la modella ha deciso di rimanere in Casa, almeno per il momento. Verso sera, i Vip lanciano in cielo una lanterna come saluto al fratello Lucas e stringono Dayane in un caldo abbraccio. Ecco Il Video Mediaset.

