Dayane Mello e Rosalinda Cannavò non credono assolutamente che l’amicizia tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi, sia sincera. ma solo frutto di strategia. Le due concorrenti pensano che il figlio della showgirl Alba Parietti sia diventato l’ombra di Zorzi e penda dalle sue labbra. Questo non per reale affetto e reale amicizia ma solo per interesse di gioco in quanto Tommaso è il concorrente più forte. Ecco Il Video Mediaset.

