Dayane Mello fa una battuta che non piacerà ad Alba Parietti: “Ciao Suocera” | Video Mediaset

Nella casa del Grande Fratello Vip 5, Dayane Mello fa una battuta su Alba Parietti, che probabilmente non piacerà alla nota conduttrice. Come sappiamo la conduttrice è già intervenuta sulla faccenda, facendo intendere di non essere entusiasta del legame tra Dayane e suo figlio Francesco Oppini. Tuttavia questo non ha impedito alla Mello di fare dell’ironia, e dopo aver chiesto ad Oppini il nome di sua madre, la gieffina ha affermato: “Ciao Suocera“. Come reagirà Alba Parietti? Eccovi il Video Mediaset.

