Dayane Mello è letteralmente furiosa con Francesco Oppini, si sente umiliata dal cronista che ha pronunciato delle parole che l’hanno profondamente offesa. Oppini ha detto infatti che la Mello non potrebbe mai essere la sua donna perchè non è elegante. Lei reagisce con rabbia e gli urla: “Non hai il diritto di guardarmi in faccia”. Ecco Il Video Mediaset.

