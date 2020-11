Dayane Mello vs Enock Barwuah e tutti coloro che l’hanno nominata al Grande Fratello Vip | Video Mediaset

Subito dopo la puntata scorso di venerdì 20 novembre, la modella brasiliana, Dayane Mello ha letteralmente investito verbalmente Enock Barwuah. Il motivo? La nomination! Dopo aver ricevuto le Nomination la giovane concorrente si scaglia contro Elisabetta, Andrea, Pierpaolo ed Enock. Quest’ultimo ha nominato la Mello, quando lei non lo ha mai fatto ed è quindi andata su tutte le furie. La modella è andata in escandescenza, non solo contro il fratello di Balotelli ma contro tutti quelli che l’hanno nominata: Francesco Oppini e Andrea Zelletta. Rivediamo i momenti della discussione in puntata. I concorrenti coinvolti dicono la loro opinione sull’accaduto. Ecco Il Video Mediaset.

