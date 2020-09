Scoppia in zona beauty un altra lite provocata da Franceska Pepe. Questa volta la vittima è Adua del Vesco. L’attrice le dice che non ha toccato le sue cose, e le dice di non fare sceneggiate per renderti protagonista. Dayane prende le difese di Adua rovesciando il beauty a terra. Insomma la Pepe, è peperina di nome e di fatto… Ha litigato più volte con Zorzi e ieri anche con Stefania Orlando. Ecco il Video Mediaset

