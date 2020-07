Daydreamer – Le ali del sogno, anticipazioni dal 27 al 31 luglio 2020

Tante piccoli omissioni, che ora vanno affrontate. In Daydreamer – Le ali del sogno, l’evoluzione del rapporto tra Can e Sanem sta, man mano, diventando sempre più centrale. Tanto che, nelle prossime puntate della fortunata serie turca, trasmesse su Canale 5 da lunedì 27 a venerdì 31 luglio 2020, la giovane ragazza con la passione per i libri si renderà conto di non poter più nascondere nulla al sexy fotografo Divit.

Daydreamer, anticipazioni dal 27 al 31 luglio 2020

Stando alle nuove anticipazioni di Daydreamer, infatti, nei prossimi episodi trasmessi dal 27 al 31 luglio 2020 Can e Sanem vivranno un cambiamento nel modo di rapportarsi, fatto in realtà di una distanza solo apparente. Ecco le trame delle puntate.

Nell’episodio del 27 luglio, i due protagonisti della soap affrontano una sorta di momento idilliaco, con Divit che racconta alla ragazza la sua storia personale e rivive i luoghi della sua infanzia. Intanto, i rapporti sul set tra Deren e Aylin si fanno sempre più tesi.

Martedì 28 luglio, invece, in tv è prevista la puntata numero 35. Quella in cui Sanem non riesce più a sopportare l’idea di non essere del tutto sincera nei confronti di Can. Tanto che chiede ad Emre di vuotare il sacco.

Quindi, nell’episodio di mercoledì 29 luglio Can e Sanem, seppur in un rapporto soltanto in apparenza freddo, non fanno altro che cercarsi. Intanto, va realizzato il progetto nato da un concorso sul web.

Dunque, giovedì 30 luglio la puntata 37 con lo spot che l’agenzia “FH” deve consegnare a partire dalla sceneggiatura di Daydreamer. Si tratta di una sceneggiatura scelta grazie ad un contest online e che incuriosisce, non poco, la bella Sanem.

Infine, l’ultimo appuntamento settimanale di venerdì 31 luglio. Quello in cui “Muzaffer” cerca in tutti i modi di sembrare una star per dimostrare a tutti di essere migliore di Osman, dal canto suo alle prese con le prime gelosie per Leyla.

Daydreamer, cast

Per il resto, dalle anticipazioni di Daydreamer di fine luglio si può anche notare la completa conferma nel cast di amati attori e attrici turchi. E’ questo anche il caso di Oznur Serceler e Ali Yagci.

Arruolati nel cast rispettivamente nei panni di Leyla, la sorella di Sanem, e di Osman, il fratello di Ayhan, anche questi due personaggi di Daydreamer, un po’ come Can e Sanem, saranno a modo loro protagonisti di un’altra appassionante storia d’amore.