Daydreamer – Le ali del sogno: anticipazioni puntata 14 gennaio 2021

Cosa accadrà nella prossima puntata di Daydreamer – Le ali del sogno? Cosa succederà fra Can e Sanem secondo le anticipazioni inerenti al prossimo 14 gennaio 2021? Ebbene Sanen vivrà momenti di forte stress e grande ansia. La ragazza farà di tutto per parlare con l’amato e chiarire la sua posizione, ma Huma li ostacolerà nuovamente. La madre di Can farà sì che i due non possano parlare e che la gelosia del bel fotografo metta a dura prova la tenuta della coppia. Ecco tutti gli ultimi spoiler sull’amatissima soap opera turca che dopo la pausa forzata, per le Feste di Natale, è tornata a tener compagnia ai telespettatori di Canale 5. L’appuntamento è fissato, ora, non più per la domenica pomeriggio, ma per la prima serata del giovedì.

Dove eravamo rimasti con le puntate di Daydreamer – Le ali de sogno?

Come i fan di Can Yaman e gli assidui telespettatori di Daydreamer sanno bene, nell’ultima puntata della soap opera turca andata in onda sull’ammiraglia Mediaset a metà dicembre 2020 abbiamo visto Can più sicuro che mai rispetto alla decisione presa di lasciare la Fikri Harika per concedersi un weekend rilassante ad Agva. Ferito dalle bugie dell’amata Sanem e non riuscendo più a fidarsi, l’affascinante fotografo ha deciso di ritagliarsi un po’ di spazio per pensare al futuro. Un pensiero su tutti? Accettare o meno la proposta di Polen di andare a lavorare all’estero.

Sanem, però, grazie ad Emre, ha scoperto gli intenti del fidanzato ed è riuscita a raggiungerlo prenotando una stanza nello stesso hotel. Fra i due è ritornata l’intesa e la notte passata insieme pare aver appianato ogni divergenza.

A spezzare il nuovo equilibrio ci ha pensato nuovamente Polen. Il motivo? La donna, spinta da Huma, ha trovato Can e si è intromessa fra i due piccioncini.

Cosa è accaduto dopo, nella puntata del 7 gennaio 2021? Polen ha proposto nuovamente a Can di trasferirsi a lavorare nei Balcani e quest’ultimo ha accettato. Inutile dire che Sanem non abbia preso affatto bene la questione. La giovane si è vista costretta a licenziarsi dall’agenzia. Una volta fuori dal posto di lavoro, con la testa immersa in mille problemi, Sanem però ha avuto un brutto incidente. L’affascinante Yigit l’ha investita con l’auto. Preoccupato dell’accaduto, però, l’uomo ha subito soccorso la ragazza e l’ha portata di corsa al pronto soccorso per tutte le cure del caso. Yigit si è dimostrato fin troppo premuroso ed è rimasto al fianco della giovane per tutto il tempo facendo ingelosire Can.

Anticipazioni puntata 14 gennaio 2021: Sanem in ansia

Cosa succederà giovedì prossimo? Secondo le anticipazioni di Daydreamer – Le ali del sogno per il 14 gennaio 2021, in prima serata su Canale 5 vedremo Sanrem particolarmente agitata.

A stressare la giovane copywriter sarà sia l’ambito professionale che quello privato. In primis vi sarà una importante presentazione per uno dei clienti dell’agenzia di pubblicità. La serata però andrà nel migliore dei modi. Il discorso di Sanem affascinerà e conquisterà tutti gli invitati.

Al termine dell’importante presentazione, però, la giovane spererà di parlare con l’amato. Can, però, verrà trattenuto e poi portato via dalla festa dalla madre Huma. Quest’ultima, infatti, si sentirà male e chiederà al figlio di assisterla e riportarla a casa.

Sanrem continuerà a essere in ansia dunque per non aver potuto parlare con Can. Quest’ultimo oltretutto le rimprovererà di voler lasciare l’agenzia non per colpa sua, ma a causa dell’allettante proposta di lavoro pervenuta da Yigit.

