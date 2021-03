Daydreamer – Le ali del sogno: anticipazioni puntate dall’8 al 12 marzo 2021

Cosa succederà nelle prossime puntate di Daydreamer – Le ali del sogno secondo le anticipazioni sulla soap opera turca in onda dall’8 al 12 marzo 2021? Cosa vedranno i telespettatori di Canale 5? Can e Sanem riusciranno a far pace e a ritrovare la vecchia intesa? I fan sperano da diverso tempo che la coppia possa finalmente far riemergere il forte sentimento che la lega mettendo da parte tutto l’orgoglio che ha sempre minato la grande intesa.

Da sottolineare c’è che per il momento non sono previste puntate serali per Daydreamer. A differenza della settimana compresa fra l’1 e il 5 marzo, dove la soap è stata programmata per andare in onda il mercoledì sera, scontrandosi contro la seconda serata di Sanremo, nella prossima settimana gli appuntamenti saranno – salvo cambiamenti dell’ultima ora – solo pomeridiani. I telespettatori potranno sintonizzarsi su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16:45 circa.

Le puntate precedenti di Daydreamer – Le ali del sogno?

Cosa è accaduto nelle puntate precedenti di Daydreamer? Yigit ha proposto a Sanem di partecipare a un evento importante a New York, ma lei ha declinato l’offerta per potersi riprendere da quanto accaduto con Can. Quest’ultimo dopo aver ascoltato la conversazione di Sanem e Yigit ha pensato di scappare via nuovamente, ma leggendo il romanzo dell’amata ha cambiato idea.

Aziz, padre di Can, ha pensato bene di far organizzare all’agenzia una campagna di supporto a Sanem e al premio letterario che le sarebbe stato conferito costringendo Can ad essere il suo fotografo. L’uomo ha continuato così a mettere in atto il suo piano per far riavvicinare i due giovani innamorati.

Can ha poi accusato Yigit di aver bruciato il diario di Sanem. L’uomo ha tentato di smascherare il rivale ma ad andare a fuco è stata solo il suo rifugio.

Dopo i sospetti di tradimento, tutti hanno saputo la verità su Emre. I genitori della ragazza le hanno dunque offerto di lavorare nel negozio di famiglia.

Anticipazioni e trame degli episodi dall’8 al 12 marzo 2021

Cosa ci svelano le anticipazioni dall’8 al 12 marzo 2021? Sanem, nella foresta per raccogliere fiori, colpirà casualmente Can in testa. La ragazza non lo farà intenzionalmente. L’equivoco sarà però molto divertente. Essendo sola, infatti, dopo aver udito alcuni rumori si spaventerà a morte e credendo di venir attaccata da un orso si preparerà a combattere per salvarsi la pelle. Preoccupata e soprattutto piena di sensi di colpa, Sanem si prenderà dunque cura del pover Can. Una volta arrivata la notte i due decideranno di dormire insieme nel bosco e di far ritorno a casa alle prime luci dell’alba.

Yigit, a casa da solo, sarà più che mai preoccupato. L’uomo avrà paura che Sanem e Can possano provare nuovamente i sentimenti che hanno tenuto nascosto per mesi e mesi. Conoscendo le fragilità di Sanem, oltretutto, Yigit temerà fortemente che la ragazza verrà circuita dall’affascinante fotografo.

Can, subito dopo, arriverà a smascherare Yigit e a costringerlo a confessare di aver bruciato il diario di Sanem. Can intimerà a Yigit di confessare tutta la verità a Sanem, ma proprio mentre quest’ultimo si accingerà a dirle tutto, arriverà un sms da Huma. Il destino continuerò a remare contro alla coppia?

Sanem si convincerà che Can non provi nulla per lei. Questo suo sentimento creerà grosse speranze in Yigit. L’uomo arriverà a farle una fatidica proposta di matrimonio. Mentre Can e Sanem, infatti, proveranno faticosamente a riavvicinarsi, alla tenuta arriverà la notizia delle possibili nozze. Yigit avrà fatto bene a inginocchiarsi davanti a Sanem?

Nella tenuta di Sanem scatterà una gara per far sì che la donna si ricordi di quello che era il rapporto con Can. Molti tenteranno in tutti i modi di far sì che le nozze non abbiano luogo e che Sanem e Can possano tornare definitivamente insieme facendo trionfare l’amore vero.

Deren, nel frattempo, proteggerà una campagna pubblicitaria per le creme e i profumi di Sanem. Emre, invece, dopo aver confessato anche a Can di essere disoccupato, incoraggerà Leyla a prepararsi per la prima lezione di tango.

continua a leggere sul sito di riferimento