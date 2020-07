Daydreamer – Le ali del sogno, la puntata del 10 luglio 2020 in streaming | Video Mediaset

Sanem o Polen? Questo è il dilemma. Nella nuova puntata di Daydreamer – Le ali del sogno, l’episodio 23 in onda oggi, venerdì 10 luglio 2020, Can ha discusso con la fidanzata del suo rapporto con l’aspirante scrittrice. Quest’ultima, inoltre, rendendosi conto di non poter competere con l’avvenente “Polly”, ha deciso di annullare le sue dimissioni e di tornare al lavoro. Ecco il video da Mediaset Play con la puntata intera di oggi pomeriggio, disponibile anche su Superguida tv in versione streaming on demand. Qui ecco anche tutte le precedenti puntate dall’1 al 9 luglio.

Daydreamer – Le ali del sogno, le foto del cast

Can Yaman è il sexy fotografo Can Divit

Demet Ozdemir è l’aspirante scrittrice Sanem Aydin

Kimya Gokce Aytac è Polen (“Polly”), l’avvenente fidanzata di Can

Anil Celik è “CeyCey”, dell’agenzia di Can

Sevkan Yasar è Aylin Jukselen, la fidanzata di Emre

Cihan Erkan è Muzaffer “Zebercet” Kaya, l’aspirante marito di Sanem

Ceren Tasci è Ayhan Isic, la frizzante amica di Sanem

Ozlem Tokaslan è Mevkribe Aydin, la mamma di Sanem

Birand Tunca è Emre Divit, il fratello di Can

La scena di Daydreamer – Le ali del sogno, in cui Can e Sanem si avvicinano per la prima volta

continua a leggere sul sito di riferimento