Daydreamer – Le ali del sogno, la puntata del 13 settembre 2020 in streaming | Video Mediaset

Nella puntata di Daydreamer – Le ali del sogno di oggi, domenica 13 settembre 2020, Sanem e gli altri collaboratori sono stati invitati da Can a casa Divit con l’obiettivo di accrescere la creatività del gruppo di lavoro dell’agenzia fotografica. Can ha approfittato della situazione per proporre all’amata Sanem di tornare ad essere la sua fidanzata. Quest’ultima ha accettato senza sapere che Aylin stava già tramando contro di loro. Ecco il video di Mediaset Play con l’intero episodio 66. Qui potete rivedere la soap opera con Can Yaman.

