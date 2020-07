Daydreamer – Le ali del sogno, la puntata del 16 luglio 2020 in streaming | Video Mediaset

Guerra aperta tra Aylin e Deren. Nella puntata di Daydreamer – Le ali del sogno di oggi, giovedì 16 luglio 2020, la fidanzata di Emre e la collaboratrice dell’agenzia “Fikri Harika”, ora diretta da Divit, si sono scontrate per i preparativi delle riprese della campagna pubblicitaria. Can, allora, nel frattempo sempre più da Sanem, è intervenuto e ha invitato entrambe alla collaborazione reciproca. Ecco il video da Mediaset Play, con l’intero episodio 27 di oggi pomeriggio, da ripercorrere in streaming on demand. Qui ecco anche la puntata di ieri, completa e in italiano.

