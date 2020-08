Daydreamer – Le ali del sogno, la puntata del 20 agosto 2020 in streaming | Video Mediaset

Sanem darà il profumo a Fabbri? Nella puntata di Daydreamer – Le ali del sogno di oggi, giovedì 20 agosto 2020, l’affascinante imprenditore ha proposto all’Aydin di cancellare tutti i debiti della “Fikri Harika”, ma in cambio ha chiesto di avere la fragranza della festa. Poco prima, inoltre, la diretta interessata ha anche confermato tutto il suo amore per Can all’interno di una lettera. Ecco il video, da Mediaset Play, con l’intero episodio 47 di Daydreamer, da rivedere in streaming on demand. Qui ecco anche l’episodio completo di ieri e tutte le puntate intere della soap già trasmesse su Canale 5.

continua a leggere sul sito di riferimento