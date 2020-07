Daydreamer – Le ali del sogno, la puntata del 20 luglio 2020 in streaming | Video Mediaset

Can e Sanem sempre più inseparabili? Il sexy fotografo e la bella ragazza turca, nella puntata di Daydreamer – Le ali del sogno di oggi, lunedì 20 luglio 2020, hanno avuto altri due “pericolosissimi” incontri ravvicinati, prima in acqua e poi anche tra i camper della produzione. Intanto, Osman se l’è cavata benissimo con i primi ciak dello spot “Orgatte”, ma l’interruzione delle riprese, a causa di un inaspettato problema tecnico, porterà gli addetti ai lavori a dormire all’aperto. Cosa succederà? In attesa di scoprirlo, ecco i video da Mediaset Play con l’intero episodio 29 di oggi pomeriggio e i precedenti episodi della soap, da rivedere in streaming on demand. Qui ecco anche le anticipazioni per le nuove puntate in onda dal 27 al 31 luglio.

