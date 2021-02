Daydreamer – Le ali del sogno, la puntata del 23 febbraio 2021 in streaming | Video Mediaset

Nella puntata di Daydreamer – Le ali del sogno di oggi, martedì 23 febbraio 2021, ci sono stati numerosi colpi di scena. Ecco il video di Mediaset. Qui potete rivedere l’episodio numero 125, seconda parte. Aziz, padre di Can, ha continuato ad ingannare Sanem e il figlio e si è stabilito nella tenuta facendosi servire e riverire a causa del suo malesse. Leyla ed Emre si sono accordati su come procedere per non dire ai genitori di lei che Emre era disoccupato.

