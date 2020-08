Daydreamer – Le ali del sogno, la puntata del 24 agosto 2020 in streaming | Video Mediaset

Sanem va a casa di Can per dargli l’atto di Emre e Aylin, ma scopre che la cartellina è vuota. Nella puntata di Daydreamer – Le ali del sogno di oggi, lunedì 24 agosto 2020, l’Aydin, dopo aver minacciato Emre, ha cercato di dire tutta la verità al sexy fotografo, ma a sorpresa ha scoperto che il documento è sparito. Intanto, la gelosia della diretta interessata per Deren non si è certo fatta attendere. Ecco il video, da Mediaset Play, con l’intero episodio 49 di Daydreamer, da rivedere in streaming on demand. Qui ecco anche le anticipazioni per le prossime puntate in italiano, in onda il 25, 26, 27 e 28 agosto.

