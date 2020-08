Daydreamer – Le ali del sogno, la puntata del 25 agosto 2020 in streaming | Video Mediaset

Can sta organizzando la festa di compleanno per Sanem? Nella puntata di Daydreamer – Le ali del sogno di oggi, martedì 25 agosto 2020, Aylin, dopo essere stata a cena con Fabbri, ha messo in giro questa voce non vera. Intanto, Emre ha chiesto a Leyla di consegnargli l’atto costitutivo della società mentre Mevkibe si è candidata per l’elezioni del quartiere. Ecco il video, da Mediaset Play, con l’intero episodio 50 di Daydreamer, da ripercorrere in streaming on demand. Qui ecco anche le puntate intere in italiano del mese di agosto, incluso l’episodio completo di ieri.

