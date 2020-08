Daydreamer – Le ali del sogno, la puntata del 26 agosto 2020 in streaming | Video Mediaset

Sanem lascia la festa di compleanno e si licenzia. Nella puntata di Daydreamer – Le ali del sogno di oggi, mercoledì 26 agosto 2020, l’Aydin ha scoperto che a farle recapitare il vestito in regalo e ad organizzare l’evento a sorpresa per lei è stato Fabbri e non Can. Dopo aver tentato di chiarirsi col sexy fotografo, allora, la diretta interessata è tornata a casa in lacrime ed ha deciso di rialzare la saracinesca del negozio. Ecco il video, da Mediaset Play, con l’intero episodio 51 di Daydreamer, da ripercorrere in streaming on demand. Qui ecco anche la puntata intera di ieri e tutti i precedenti episodi in italiano, da rivedere.

continua a leggere sul sito di riferimento